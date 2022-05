FG Chic lance son bouquet de webradios

FG Chic Lounge offre une programmation électronique douce, conçue comme une enveloppe musicale pour chiller ou en mode cocooning. Elle diffuse une programmation de sound design douce et soyeuse, qui regroupe le meilleur des esthétiques Dub, Trip Hop, ambient, easy listening, et Chill Out.

FG Chic Zen propose une programmation avec une esthétique "Chill out". Parfois minimaliste, souvent mélodieuse, généralement instrumentale et dub, FG Chic Zen évolue dans les styles musicaux de l'electronica, le downtempo, le dub, le Balearic, Chill Hop, dream pop, chillwave, vaporwave, ambient, cinematic, classique contemporain, et new age.