Existe-t-il une proximité entre les radios musicales et le streaming audio ?

Les usages des services de streaming audio connaissent une croissance forte et continue depuis plusieurs années. En France, entre 2013 et 2017, le nombre d’écoutes de titres en streaming audio est ainsi passé de 9 à 42.5 milliards d’unités, soit une hausse de 47.4 % par an en moyenne au cours de cette période. Pour l’heure, la croissance des usages des services de streaming audio ne faiblit pas. L’année 2017 est celle où l’augmentation du nombre de titres consommés a été la plus forte en valeur absolue (+14.5 millions de titres, +51.8 % en proportion). L’année 2018 dépassera, semble-t-il, cette augmentation puisque d’une part le nombre d’abonnés à ces services continuent de progresser et d’autre part pour la première fois, les revenus produits par l'écoute en ligne devraient dépasser ceux générés par les ventes physiques selon le SNEP. En tout état de cause, le chiffre d'affaires du streaming musical devrait à nouveau fortement progresser en 2018 : au cours du seul premier semestre 2018, 27 milliards de titres ont été écoutés en ligne contre 19.4 milliards de titres au cours du premier semestre 2017.