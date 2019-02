Radios musicales versus streaming audio : l'avis du CSA

Les usages des services de streaming audio connaissent une croissance forte et continue depuis plusieurs années. En France, entre 2013 et 2017, le nombre d’écoutes de titres en streaming audio est ainsi passé de 9 à 42.5 milliards d’unités, soit une hausse de 47.4 % par an en moyenne au cours de cette période (lire également ICI ). Pour l’heure, la croissance des usages des services de streaming audio ne faiblit pas. L’année 2017 est celle où l’augmentation du nombre de titres consommés a été la plus forte en valeur absolue (+14.5 millions de titres, +51.8 % en proportion).La semaine dernière, au Salon de la Radio et de l'Audio Digital, Nicolas Curien a présenté les grandes lignes de cette étude. La Lettre Pro de la Radio vous propose de voir, ou de revoir, son intervention complète.