Evènement sur Nostalgie pour la sortie de l'album de Johnny Hallyday

Nostalgie, plus que jamais la radio de Johnny Hallyday, modifie ses programmes jeudi 18 octobre pour la sortie du dernier album du rockeur “Mon Pays C’est l’Amour”.

De 21h à minuit, Philippe et Sandy, animateurs de la matinale “Les Matins qui chantent” diffuseront une programmation 100% Johnny : ils feront découvrir le classement des plus grandes chansons du taulier, établi par les auditeurs sur le site internet de la station nostalgie.fr.

A partir de minuit et jusqu’à 6h le lendemain, Nostalgie propose une “Nuit Johnny” pour faire découvrir à ses auditeurs tous les titres inédits de cet opus événement.

De vendredi à dimanche soir, la radio des plus grandes chansons continuera à faire découvrir ce dernier album “Mon Pays C’est l’Amour” en diffusant toutes les heures un extrait. Enfin, les auditeurs pourront gagner cet album tant attendu en version vinyle.