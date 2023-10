Europe 2 : une campagne pour la matinale

La réalisation est signée Romuald Boulanger, qui s’est notamment illustré avec le film "On The Line" avec Mel Gibson ou encore avec la série "Connectés" sur Prime Vidéo. Depuis ce lundi, les spots de cette campagne sont diffusés sur les réseaux sociaux, TF1, TMC et TFX puis, dans un second temps, sur C8, BFMTV et dans les cinémas.

"Clément et toute son équipe font, depuis la rentrée, un travail formidable. Nous souhaitions, à travers cette campagne, refléter la puissance comique de Clément et sa capacité à investir n’importe quelle situation avec l’aisance et le talent que nous lui connaissons. Europe 2 signe une campagne ambitieuse, qui casse les codes et qui nous l’espérons séduira les auditeurs" a souligné Stéphane Bosc, directeur général des radios musicales de Lagardère News.