Europe 1 poursuit sa lente "remontada", passant de 3.6 à 4.0 en un an

"Europe 1 Matin", la matinale portée par Dimitri Pavlenko, est écoutée par 1 168 000 personnes. Elle progresse sur tous les indicateurs : + 71 000 auditeurs en un an en audience cumulée (AC) et enregistre une hausse de 0.3 point de PDA. Avec 608 000 auditeurs, Pascal Praud accueille toujours plus d’auditeurs et poursuit sa dynamique de la rentrée avec la meilleure progression du marché sur un an en part d’audience (+1.4 point). En un an, ce sont 157 000 nouveaux auditeurs qui rejoignent l’émission tous les jours entre 11h et 13h (2e meilleure progression du marché).

Céline Géraud aux commandes de "Europe 1 13h" et Laurence Ferrari avec "Punchline !" suivent cette tendance avec une PDA en hausse de respectivement 0,6 point et 0.4 point en un an.