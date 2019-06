Europe 1 lance "Le Brief Europe 1"

Ces quelques mots permettent un accès simple et direct au Brief Europe 1. Ce dernier est disponible sur Amazon depuis lundi et fait partie des quatre médias proposés par la plateforme lors d’une demande d’information. Prochainement, Le Brief Europe 1 sera également disponible sur Google Assistant.

"Après les nombreuses créations originales en podcasts et le dialogue interactif avec "Hondelatte Raconte", Europe 1 continue d'innover via son label Europe 1 Studio en proposant Le Brief Europe 1, le premier journal d'information totalement dédié à la commande vocale" a indiqué ce matin Jamal Lassiri, directeur de l’innovation et des nouvelles formes d’écoute à Europe 1.