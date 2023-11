Europe 1 lance "Au Cœur de l'Histoire+", sa nouvelle offre de podcasts

Les abonnés auront ainsi accès en avant-première et pour 2.49 euros/mois à de nombreux contenus parmi lesquels des nouveaux épisodes en avant-première, des séries thématiques inédites, avec pour commencer "Au Cœur de Versailles" et "Napoléon" ainsi que les meilleures archives du programme, issues du patrimoine Europe 1. Avec "Au Cœur de l'Histoire +", Europe 1 entend poursuivre le développement et la diversification autour de cette marque à succès. "Au Cœur de l'Histoire" rassemble chaque jour 349 000 auditeurs et a enregistré en octobre près de 1 300 000 téléchargements de ses podcasts.

Depuis la rentrée, les auditeurs retrouvent Virginie Girod, qui présente cette émission, les samedis et dimanches entre 15h et 16h sur l'antenne d'Europe 1.