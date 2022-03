Europe 1 en campagne avec 3 nouveaux spots TV

Trois programmes phares de la station : "Europe Matin", la matinale d’Europe 1 présentée par Dimitri Pavlenko avec Sonia Mabrouk,"Hondelatte raconte" et "Historiquement" vôtre portée par le duo de choc Stéphane Bern & Matthieu Noël. "Trois rendez-vous devenus incontournables qui témoignent de la capacité de notre station à se mettre à l’écoute du monde, de son actualité, à prendre du recul, à raconter les destins extraordinaires ou les vies ordinaires, en un mot, à rendre compte de la richesse de nos vies" indique Europe 1.

Diffusée en TV et en digital, la campagne invite les téléspectateurs et internautes, à faire l’expérience du "Pouvoir de l’écoute" sur Europe 1.