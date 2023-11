Europe 1 dévoile une nouvelle campagne vidéo signée BETC

Tout en capitalisant sur l’ADN historique de la station : sa qualité narrative, ces films, imaginés par BETC et produits par General Pop sous la direction de Édouard Deluc, réalisateur de longs métrages insistent sur le bénéfice que procure l’écoute d’Europe 1 au quotidien. "Prenons le temps d’écouter", mantra simple et percutant, permet de ponctuer chacune des séquences proposées.

Cette campagne de marque entend réaffirmer la mission d’Europe 1, en tant que "radio généraliste phare, en mettant en lumière sa capacité à informer, divertir et accompagner les auditeurs tout au long de la journée".

Avec cette campagne, Europe 1 fait le choix d’être au plus près des usages en diffusant ces vidéos essentiellement sur YouTube (mobile et TV connectée) à compter de mercredi et pour une durée d’un mois.