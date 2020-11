Europe 1 à l’heure américaine

Jusqu'au 4 novembre, les correspondants et reporters de la station recueillent les réactions des américains. En studio, invités et experts spécialistes se succédent pour partager avec les auditeurs leurs regards et leurs analyses sur les enjeux de cette élection.

Théo Maneval, journaliste et reporter de la station, propose chaque jour à 8h un "Carnet de route" aux auditeurs. Il sillonne durant deux semaines six états clés du pays à la rencontre des américains. Par ailleurs, chaque jour à 19h12, Xavier Yvon, grand reporter et correspondant d’Europe 1 aux États-Unis, propose un journal de la campagne présidentielle.