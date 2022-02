Europe 1 : 17.4 millions de podcasts téléchargés

"Hondelatte raconte" se place au plus haut du podcast de récit avec 10.3 millions de téléchargements en janvier selon la mesure eStat Podcast de Médiamétrie. Christophe Hondelatte, qui incarne ce rendez-vous sur la grille d'Europe et qui célèbre cette saison ses 40 ans de radio, confirme, son succès auprès du public.

"Historiquement Vôtre" avec Stéphane Bern et Matthieu Noël enregistre, après seulement un an et demi d’existence, près de 1.3 million de téléchargements au mois de janvier 2022. "Au Cœur de l’Histoire" génère plus de 1 million de téléchargements soit une progression de 30% en un an.