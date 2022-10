États Généraux : la CNRA s'installe à Nancy

"Cette édition 2022 mettra au cœur de nos échanges l’économie sociale et solidaire et la place de nos radios dans cette dynamique que ce soit par notre action d’éducation populaire, notre fonction d’employeur y compris le soutien à la formation et notre gouvernance associative toujours à renouveler" expliquent Farid Boulacel, Jean-Yves Breteau et Jean-Marc Courrèges-Cénac, les trois coprésidents de la CNRA. "Ces États Généraux, comme ces dernières années, laisseront une large place à votre expression au travers de trois grands débats. Des ateliers pratiques compléteront le programme avec la formation à de nouveaux enjeux pour nos radios".