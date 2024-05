Les Locales produisent le "Relais radio de la Flamme olympique"

Durant le parcours de la Flamme, des émissions spéciales, reportages et interviews sont diffusés quotidiennement par des radios des territoires concernés par le passage de la Flamme, offrant aux auditeurs "une perspective intime sur les héros locaux, les bénévoles, les organisateurs et les spectateurs qui rendent cet événement exceptionnel possible. L'objectif est de créer une mosaïque vibrante d'histoires racontées à travers le prisme de l'audio, rassemblant tous les âges et toutes les cultures autour d'un symbole universel de paix et d'excellence" précisent Les Locales. "Le Relais Radio de la Flamme olympique se veut une illustration de la formidable capacité de notre média radio à être aux plus proches des habitants de nos territoires".