Est-il possible de passer 6 heures par jour sur des applications ?

Ces chiffres sont les grands titres d'un rapport révélateur qui montre que les gains considérables en termes d'attention des consommateurs obtenus pendant le confinement n'ont pas été perdus maintenant que le monde physique est à nouveau ouvert. En fait, les utilisateurs ont doublé le temps passé sur les smartphones.

Le classement de Meesho dans le Top 10 reflète l'essor du secteur du commerce mobile en Inde. Par ailleurs Bumble et Tinder montrent la capacité des applications de rencontres. Au chapitre des jeux, Tall Man Run, Stumble Guys et Fill The Fridge ont été les grands gagnants des téléchargements du 2e trimestre 2022. Enfin, BeReal et LiveIn donnent un nouveau souffle au genre social. Au 28 juillet 2022, BeReal a été téléchargée près de 23 millions de fois.. Les principaux marchés étant les États-Unis, le Royaume-Uni et la France.