Espace Group renforce son pôle événementiel

EG Events assurera également la direction artistique des lieux réceptifs lyonnais d’Espace Group : Les Docks 40, Le Rooftop et Le Docks Circus et aussi des prochaines acquisitions de lieux en projet. Déjà sollicité en organisation d’événements grâce à ces lieux de réception, Espace Group est désormais en capacité de prendre à sa charge la globalité de l’organisation d’événements d’entreprises ou institutionnels, en présentiel mais aussi en digital grâce à son studio TV "digital room".

Espace Group est le premier groupe indépendant de France sur l’audio digital avec plus de 11 millions d’écoutes actives mensuelles. Les 12 radios totalisent plus de 9 millions d’auditeurs hebdomadaires en France et en Suisse et diffusent leurs programmes sur 250 fréquences.