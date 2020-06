Eric Dupond-Moretti rejoint la matinale d’Europe 1

"La verve, le franc-parler, l’humanisme et la passion pour les mots d’Éric Dupond-Moretti, seront au service de ce nouveau rendez-vous.Une carte blanche proposée aux auditeurs comme autant de fenêtres ouvertes sur ce monde qui change et que ce grand orateur, fin connaisseur de la société, s’appropriera avec une grande liberté de ton" a indiqué Constance Benqué, présidente de Lagardère News.

Eric Dupond-Moretti est né le 1961 à Maubeuge. Avocat pénaliste de renom, il s’est illustré dans de nombreuses grandes affaires judiciaires comme le procès d’Outreau en 2004, l’affaire Érignac en 2006, le procès Viguier en 2010, ou encore ceux du Docteur Muller en 2013 et de Jérôme Cahuzac, ancien ministre du Budget, plus récemment. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages.