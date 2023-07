En février 2024, Longueur d’ondes aura 20 ans

Depuis sa création en 2007, le Prix Longueur d’ondes s’est intéressé à la création radiophonique dans la diversité des genres qui la constitue. Chaque année, il récompense des personnes qui œuvrent, par la qualité formelle de leur production, l’acuité de leur point de vue et une démarche narrative originale, à la valorisation de l’expression documentaire. L'appel à créations sonores pour le Prix 2024 de la création documentaire radiophonique , catégories "Grandes ondes", "Petites ondes" et "Marmite radio" ainsi que pour le Prix de la création jeunesse, dont le but est de récompenser des œuvres sonores destinées au jeune public, est lancé. L'envoi des créations sonores est possible jusqu'au 15 octobre 2023.