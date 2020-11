Elsa Comby nommée Secrétaire générale adjointe de Radio France

Elsa Comby travaillait depuis 2016 à ARTE France, où elle a été Responsable des affaires publiques, Directrice de Cabinet à Présidence, puis Secrétaire générale. Elle a commencé sa carrière en 2006 au Centre National du Cinéma et de l'image animée (CNC), à la Direction des affaires européennes et internationales, avant de devenir en 2014 Conseillère diplomatique au cabinet de Benoît Hamon puis Najat Vallaud-Belkacem, au Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la recherche.

Elsa Comby est diplômée du master de politiques publiques de Sciences-po Paris, et de l'IEP de Grenoble. Elle a pris ses fonctions le 2 novembre 2020.