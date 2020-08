Du nouveau sur Nova

"Cette rentrée 2020 installe une nouvelle grille, inspirée entre autre par la situation inédite que nous vivons tous et les défis qui nous attendent. Pensée pour nos auditeurs, elle promet d'être un refuge, une valeur sûre, et aussi le lieu des évasions et des nouveaux mondes" explique Radio Nova. La musique reste comme toujours au coeur des programmes avec "une playlist audacieuse et défricheus"e. Chaque mois, ce sont plus de 1 500 titres différents qui vont rythmer l’antenne dont 50% de découvertes et de nouveautés.

Radio Nova se rapproche encore plus de ses auditeurs avec un accompagnement quotidien de 6h à 22h.