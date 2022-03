Digigram : un nouveau site web et une nouvelle identité graphique

L’esprit plus fluide et plus clair de cette charte graphique se reflète également dans le nouveau site internet : les contenus sont plus directement accessibles aux visiteurs, qui peuvent utiliser le chat pour contacter simplement un collaborateur de l’entreprise. "Nous avions à cœur d’épurer le site, le rendre facile et agréable à utiliser pour que nos clients trouvent rapidement l’information qu’ils cherchent – à l’image de nos relations quotidiennes avec eux, simples et efficaces" explique Nancy Diaz Curiel. Une navigation intuitive et facilitée, un accès simplifié aux contenus, Digigram a également étoffé les pages "Support" du nouveau site en enrichissant les informations et cas d’usages. "Ce nouveau site est en phase avec les valeurs et les messages de l’entreprise. Nous avons à cœur d’être au plus près de nos clients, et c’est à leur attention que nous avons publié un grand nombre de contenus ces derniers mois. Ces webinars, articles ou cas d’usage sont désormais disponibles sur notre site, ce qui permet à nos visiteurs de retrouver à tout moment l’information dont ils ont besoin, en allant par exemple dans la rubrique News & Contents" conclut Jérémie Weber.