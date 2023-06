Deux nouvelles étapes pour le RadioTour

Seul et unique "Tour de France de la radio", le RadioTour est un événement organisé par le La Lettre Pro de la Radio et Podcast Magazine. Comme les précédentes, cette édition 2023 sillonne les villes de France et de Navarre et ouvre les débats sur comment réinventer la proximité pour les radios à l'ère de l'audio digital et du podcast.

Chaque étape du RadioTour réunit les acteurs de la radio et de l'audio digital pour un moment de rencontres conviviales et d'échanges incontournables : conférences, tables rondes, cocktails, études exclusives... Une opportunité pour rencontrer les acteurs locaux du territoire, comprendre les enjeux locaux actuels ou encore tester et expérimenter des outils et des solutions.