Deux nouveaux podcasts pour le réseau Choses à savoir

D'abord "Franc-parler", un podcast quasi quotidien (lundi, mardi, jeudi et vendredi) sur la langue française, pour découvrir les règles de grammaire les plus surprenantes, les abus de langage que nous commettons tous, le vocabulaire mal employé, ou encore l'origine insoupçonnée d’expressions… Un podcast présenté par Morgan de Choses à Savoir Actu, lancé en avril 2023 et qui enregistre déjà 400 000 écoutes par mois.

Ensuite, "Le Coin philo", un podcast hebdomadaire, dans lequel Édouard, professeur de philosophie, aborde une grande question philosophique pour aider les auditeurs à nourrir efficacement leur pensée. Au programme ces dernières semaines: Faut-il souffrir pour être heureux ? Faut-il avoir peur de la mort ? La vie est-elle trop courte ? Pourquoi faut-il philosopher ? La fin justifie-t-elle les moyens ?