Deux nouveaux membres au Comité Relatif à l’honnêteté de Radio France

"Le comité se compose de cinq personnalités indépendantes nommées pour trois ans, et dont le mandat est renouvelable" indique renouvelable. Alban de Nervaux et Francesco Martucci assureront leur mission aux côtés de Françoise Benhamou (présidente du Comité, économiste, spécialiste de l’économie de la culture, des médias et du numérique), Alice Antheaume (journaliste et directrice exécutive de l’École de journalisme de Sciences Po) et Chine Labbé (rédactrice en chef et vice-présidente de NewsGuard).

Alban de Nervaux et Francesco Martucci succèdent à Béatrice Bourgeois-Machureau et Antoine Gaudemet, qui ont quitté leurs fonctions au sein du comité en août et septembre 2023.

