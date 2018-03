Deux candidatures recevables à la présidence de France Médias Monde

Dans un communiqué, le Conseil a annonce avoir "procédé ce jour à l’ouverture des deux plis reçus et a déclaré recevables les candidatures suivantes" : Michel Goldstein et Marie-Christine Saragosse. Les projets stratégiques relatifs à ces candidatures seront publiés ce jour et la liste des candidats auditionnés sera publiée le 11 avril.