Présidence de Radio France : voici les projets stratégiques des candidats

Jérôme Batout est directeur général de Publicis depuis 2016. Il a commencé sa carrière à Londres en 2003 comme analyste en fusions acquisitions au Crédit Suisse. Entre 2004 et 2009, il enseigne la finance à la London School of Economics, qui l'a détaché à l'université de Bangkok (Chulalongkorn) et à l'université de Pékin (Beida). Entre 2006 et 2009 il fut directeur financier du parti Socialiste. Après une année 2009 consacrée à la recherche universitaire en philosophie et économie, (conclue par la soutenance d’une thèse de doctorat), il a été en 2010 administrateur de mission pour Médecins Sans Frontières, dans les zones tribales frontalières de l’Afghanistan et du Pakistan.





Il arrive chez Publicis Groupe en 2011 et y a effectué un parcours qui compte déjà trois étapes. De janvier 2011 à 2013, il a travaillé directement auprès de Maurice Lévy. Dans le cadre de ses fonctions, il a notamment contribué à l'organisation du EG8 Forum. Il a par la suite été nommé en septembre 2013 directeur du département affaires publiques de Publicis Consultants. En 2013, lorsqu'il fut appelé par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault pour devenir son conseiller spécial et chef de la stratégie et de la communication de Matignon. Depuis son retour dans le groupe en 2014, Jérôme Batout était associé, directeur du département communication de crise de Publicis Consultants.