Une femme à la tête de Radio France ?

Mais c’est bien une proche de Mathieu Gallet qui pourrait séduire les Sages : Sibyle Veil, actuelle directrice des opérations et des finances à Radio France, qui a l'avantage d'être une femme et de bien connaître les rouages de l’Etat pour avoir été conseillère de l’Elysée lors de la Présidence de Nicolas Sarkozy. Mais elle est surtout issue de la promotion Senghor à l’ENA, la même qu’Emmanuel Macron. D'ailleurs, on l'a dit plutôt proche du Président de la République.Dans sa future tache, elle serait épaulée par Laurent Guimier, numéro de 2 de Radio France, directeur des antennes et ex-directeur de France Info. Celui-ci a l’avantage d’être journaliste et de bien connaître les programmes. Il a également un bon bilan à son actif pour avoir réussi la relance de France Info et son intégration dans l’offre d’information de l’audiovisuel public. Un duo entre une Enarque gestionnaire et un journaliste aguerri dans un contexte de continuité : le CSA dévoilera son choix le 14 avril.