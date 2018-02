Qui sera le nouveau président de Radio France ?

Si il est encore un peu tôt pour établir la liste exacte (et officielle) des prétendants à ce poste risqué et hautement exposé, deux candidatures naturelles pourraient se dégager, qui auraient l'avantage d'établir une continuité dans les chantiers lancés par Mathieu Gallet. Laurent Guimier, actuel numéro 2 de Radio France, directeur des antennes a un bon bilan à son actif, notamment la relance réussie de franceinfo et son intégration à l'offre d'information transversale du service public. Autre personnalité évoquée, Eric Revel, actuel directeur de France Bleu. Il a été nommé par Mathieu Gallet et connaît bien le monde des médias.