Le CSA cherche un Président pour France Médias Monde

Ainsi, un nouveau vote interviendra dans les prochaines semaines. Les candidatures seront d'abord reçues au siège du Conseil, jusqu’au 23 mars 2018, par courrier ou dépôt. Le Conseil procèdera à l’ouverture des enveloppes le 28 mars 2018 et établira au plus tard le 11 avril 2018 la liste des candidats auditionnés. Les auditions auront lieu au cours de la semaine du 16 au 20 avril 2018 et le Conseil nommera la Présidente ou le Président de France Médias Monde au plus tard le 21 avril 2018. La déclaration de candidature pourra comprendre, outre le projet stratégique, tous documents attestant de la compétence et de l’expérience de la candidate ou du candidat. Les auditions consisteront en une heure maximum de présentation par la candidate ou le candidat et une heure d’échanges avec le Collège du CSA.