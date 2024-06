Les radios de la Ferarock s'engagent contre l'extrême droite

"Alors que les radios publiques sont déjà fragilisées, les radios associatives et citoyennes que nous sommes n’ont que peu de chances de continuer librement à être autorisées et aidées par un État aux mains de l'extrême droite, peu soucieuse des questions de libertés associatives, de liberté de la presse, de concentration et de pluralisme. Nous sommes des espaces de rencontres où la parole est donnée à toutes les personnes, associations culturelles, initiatives citoyennes et minorités. Nous sommes aussi des actrices de l'indispensable éducation aux médias et à l’information" fait observer la Ferarock.

C’est pourquoi la Fédération de radios associatives de découvertes musicales appellent ses auditeurs à se déplacer aux urnes "pour se mobiliser contre l'extrême droite et l’ultra libéralisme".