Des terrains d'entente au Paris Podcast Festival

Au-delà d’un nouveau format, le podcast est devenu une nouvelle pratique culturelle mais aussi un outil d’influence et de lien. Cette année, le festival souhaite interroger la place du podcast dans un débat public de plus en plus polarisé. Entre récits de l'intime et ouverture au monde : comment imaginer nos nouveaux terrains d’entente ?

En 2021, et comme chaque année, le Paris Podcast Festival proposera des rencontres, des sessions d’écoute en avant-premières, des débats mais aussi des expériences auditives inédites et des ateliers de découvertes. Une programmation mêlant professionnels du secteur et amateurs de podcast, rassemblés autour de ce phénomène de société devenu véritable pratique culturelle.