Dès le 4 juillet, un été de ressourcement sur RCF

Cet été, RCF invitera ses auditeurs à une plus grande connexion spirituelle et à la nature, portée par un engagement personnel, au travers deux émissions. D'abord, "Marche et rêve" (le samedi à 12h et le dimanche à 18h) avec Thierry Lyonnet qui est parti à la rencontre de huit personnalités dont la marche a changé le rapport à la vie et à la nature. Ensuite, "Commune Conversion" (le samedi à 14h et le dimanche à 19h) avec Anne Kerléo qui ira à la rencontre de huit personnes engagées dans une conversion écologique forte dans le but de provoquer une reconnexion à la nature... Par ailleurs, deux hommages seront rendus par Philippe Soler, de l’équipe "Tous Mélomanes", à George Brassens, dont on a fêté le 100e anniversaire en octobre dernier, puis à Barbara.