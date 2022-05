Des goodies aux couleurs du Paris Radio Show

Casquettes, sacs à dos, mugs, tee-shirts... On va vous habiller pour l'été ! Pour marquer le retour du Salon de la Radio et de l'Audio Digital, qui devient le Paris Radio Show , une collection de goodies exclusifs est, dans un premier temps, proposée à la vente sur le site de l'événement puis, dans un second temps, proposée à la vente sur place, les 2 et 3 juin à La Seine Musicale. La boutique est accessible ICI Pour découvrir le programme complet du Paris Radio Show (qui accueille également les Assises de la radio ), c'est par ICI . Et pour télécharger votre badge gratuit pour assister aux conférences, aux rencontres et aux animations, c'est par LÀ.