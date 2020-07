"Des Ondes Vocast" : l'histoire de Fun Radio racontée par Éric Péchadre

Le 2 octobre 2020, Fun Radio fêtera ses 35 ans. À cette occasion, à partir de ce mois de juillet et jusqu'à octobre, les auditeurs du podcast mensuel " Des Ondes Vocast " retrouveront à chaque nouvel épisode une partie "Archives" sur l'histoire de Fun Radio. Pour la première partie de cette série, actuellement en ligne (à écouter ICI , à partir de 19'), Olivier Oddou du site schoop.fr et Anthony Gourraud reçoivent Éric Péchadre, qui a créé le réseau Fun avec Pierre Lattès et Jean Baptiste Blanchemain. Éric Péchadre explique comment et pourquoi six radios franchisées NRJ et une installée à Nice (Chic FM) sont devenues des stations "FUN". Il y explique également les raisons qui les ont amené à s'associer avec le groupe Hersant puis avec la CLT (groupe RTL).