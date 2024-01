Deezer et Fnac Darty renouvellent leur partenariat commercial en France

"Le renouvellement, pour la deuxième fois, de ce partenariat lancé en 2017 confirme l'attractivité de Deezer pour les acteurs du commerce physique et digital ainsi que la pertinence du modèle unique de partenariats de la société. Elle démontre également la capacité de Deezer à engager ses partenaires et à faire croître ses partenariats dans la durée. Les offres innovantes de Deezer développent l'engagement et la loyauté de la clientèle, et apportent différenciation à ses partenaires. Cet accord s'inscrit dans une dynamique forte pour l'activité de partenariat de Deezer. Il fait suite au lancement en août 2023 au Brésil et au Mexique du partenariat avec Mercado Libre, leader du e-commerce en Amérique Latine" précise un communiqué.

Rappelons que Deezer permet, grâce à sa plateforme évolutive disponible dans plus de 180 pays, d’accéder à un catalogue musical, une expérience audio HiFi sans perte, ainsi que des fonctionnalités innovantes. Fondée à Paris en 2007, Deezer est désormais une entreprise comptant plus de 600 employés répartis en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, au Brésil et aux États-Unis.