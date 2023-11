Deezer dévoile une nouvelle identité de marque

"Nous avons profondément transformé Deezer au cours des dernières années, et aujourd'hui marque une étape importante. Nous dévoilons notre nouvelle identité et notre logo, et nous présentons la transformation de notre plateforme en une plateforme plus sociale, où les utilisateurs peuvent vivre la musique de manière unique et immersive, ce qu'on ne trouve nulle part ailleurs" a déclaré Jeronimo Folgueira, DG de Deezer. "L'amour de la musique, notre volonté de faciliter les connexions et l'épanouissement par son prisme, ont toujours été au coeur des priorités de Deezer. C'est pourquoi il était temps pour nous de nous lancer dans cette nouvelle aventure, en renforçant notre engagement envers nos fans, les artistes et nos partenaires".