Dalet accompagne le développement de la plateforme média de Radio France

Dalet Flex déployé en tant que configuration multi-média, prendra en charge de nouveaux flux et catalogues éditoriaux. L'architecture cloud-native et les micro-services offrent une évolutivité et une flexibilité inégalées pour gérer le nombre croissant d'actifs. Elle présente les normes de traçabilité et de sécurité les plus élevées. Les médias audio et vidéo sont gérés indifféremment et d'autres types de contenu tels que les documents PDF, les fichiers EDL, les images et autres, sont entièrement pris en charge. Des API robustes permettront à Radio France d'intégrer la solution Dalet Flex à son écosystème technologique existant.

Les utilisateurs, environ 90 au niveau national, accèderont à la plateforme et aux contenus quelle que soit la direction du groupe à laquelle ils sont rattachés.