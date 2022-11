DAB+ : de 20 à 120 programmes en 40 ans en Suisse Romande

En Suisse, la FM est aussi connue pour la rareté de ses fréquences. Avec le DAB+, il est possible de diffuser 16 programmes sur une seule fréquence. Et il n’y pas de limite technique à la diffusion sur internet. Résultat : en 40 ans, le nombre de programmes radios à la disposition du public romand est passé de 20 à 120. Peu de domaines d’activité peuvent se prévaloir d’une telle évolution. L’étude a été menée par l’Académie du journalisme et des médias de l’Université de Neuchâtel.