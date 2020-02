DAB+ : RFI émettra prochainement à Marseille

Rappelons qu’en 2013, durant plusieurs mois, les auditeurs marseillais avaient déjà pu écouter RFI sur une fréquence événementielle, « "La Méditerranée ensemble", une antenne bilingue composée de programmes de RFI en français et de Monte Carlo Doualiya en arabe. La diffusion de RFI à Marseille offrira aux auditeurs de cette ville cosmopolite et multiculturelle une ouverture sur le monde grâce à son information et ses programmes référents sur l’international. RFI est déjà diffusée en DAB+ à Lille, Strasbourg et Lyon, et prochainement à Bordeaux et Toulouse. Impulsé par le CSA, le développement de ce nouveau mode de diffusion radio, permet à la radio du monde d’étendre son accessibilité de manière ciblée dans l’hexagone. RFI est également diffusée à Paris en FM.