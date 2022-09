Cristian Macelaru reconduit à la tête de l'Orchestre National de France

Tous les concerts de l’Orchestre National de France sont enregistrés par Radio France et diffusés sur France Musique. En moyenne, ce sont plus de 140 000 auditeurs qui entendent chaque concert de l’Orchestre National de France. Grâce à un engagement audiovisuel fort, de nombreux concerts de l’Orchestre National France sont partagés chaque saison sur la plateforme Radio France, la plateforme ARTE Concert, les antennes d’ARTE et de France Télévisions. Cristian Măcelaru a dirigé pour la première fois l'édition 2022 du Concert de Paris, diffusé sur France 2, France Inter et dans le monde entier.