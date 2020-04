Covid-19 : les coulisses de RFI en vidéo en période de pandémie

Actuellement, près de 90% des journalistes et techniciens de la radio mondiale sont en télétravail. Celles et ceux qui travaillent encore au sein des rédactions et des studios en région parisienne à Issy-les-Moulineaux respectent scrupuleusement les gestes barrière et les mesures de prévention mises en place sur site pour protéger l’ensemble de la collectivité.Le premier épisode, en ligne ICI s’intéresse à "RFI Matin", présenté par Arnaud Pontus. On y découvre les présentateurs et techniciens de la matinale, les chroniqueurs, avec notamment Frédéric Couteau (les revues de presse Afrique et française) ou encore Dominique Baillard ("Aujourd’hui l’économie"), les rédacteurs en chef en conférence de rédaction…