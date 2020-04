Covid-19 : "L'Internationale des Radios Confinées" arrive sur Nova

Ce mouvement s’incarne dans l’émission intitulée "Greetings from Home" qui présentera à elle seule un grand mix mondial. Défi de taille relevé par les équipes de Radio Nova dans le contexte difficile que nous vivons tous, ici en France, mais aussi bien sûr chez nos confrères étrangers, la première diffusion de "Greetings from home" a partagé symboliquement les programmes musicaux de la radio italienne Neu à Bologne. Présentée par Isadora Dartial, l’émission "Greetings from home" est diffusée du lundi au jeudi à 20h sur Radio Nova, sur le site nova.fr en podcast et sur l’application Radio Nova.