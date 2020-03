Covid-19 : Jean-Baptiste Bancaud (Tendance Ouest) : "La radio est un phare, nous devons garder la lumière allumée"

LLPR - Quelles sont les décisions que tu as prises depuis l'apparition du Covid-19 en Normandie ?

JBB - Nous avons trois priorités, préserver la santé de nos équipes, garder notre calme dans l’adversité et assurer la continuité de l’information et de l’antenne. Pour répondre à ces impératifs, des aménagements sanitaires, éditoriaux et techniques ont été mis en place. L’engagement de la majorité de nos collaborateurs est remarquable. Ils ont une conscience professionnelle aiguë. Leur abnégation, leur sens des responsabilités, la compréhension de leur mission et de leur métier forcent le respect. Ces périodes violentes et très anxiogènes révèlent les personnalités des uns et des autres. Elles mettent en valeur la force du collectif et le meilleur de chacun. Nous tentons de nous organiser pour du moyen et long terme, en ayant très peu de visibilité sur le terme de cette crise inédite et historique.