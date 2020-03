Covid-19 : Africa Radio pleure Manu Dibango

Depuis hier, animateurs, artistes, auditeurs se succèdent à l’antenne pour rendre hommage à "Papa Manu" ou "Papa Groove" comme le surnommaient ses amis. Manu Dibango est né à Douala au Cameroun le 12 décembre 1933. Venu en France à l’âge de 15 ans, il a joué avec les plus grands musiciens à travers le monde et connu le succès grâce à Soul Makossa, face B du 45 tours de l’hymne de la Coupe d’Afrique des Nations. Sur Africa Radio Manu Dibango revisitait chaque dimanche matin l’histoire musicale de l’Afrique en compagnie de son complice Robert Brazza et recevait tout ce que le Continent africain comptait d’artistes talentueux. IL n’hésitait pas également à faire le bœuf avec eux dans le studio.