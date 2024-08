Africa Radio enregistre "une augmentation spectaculaire" de son audience en Île-de-France

Depuis sa création, Africa Radio s'est imposée comme une référence incontournable dans le paysage radiophonique, en mettant en avant les cultures, les talents et les actualités du continent africain et de la diaspora. Cette performance reflète non seulement la fidélité de ses auditeurs, mais aussi l'attractivité croissante de notre programmation. Cette croissance est le fruit d'un travail collectif et d'une stratégie axée sur l'innovation, la qualité des programmes, et la proximité avec les auditeurs : "Africa Radio est plus que jamais mobilisée pour être la vitrine des talents africains en France" a déclaré Jean-Baptiste Bancaud , directeur délégué. "Cette augmentation des habitudes d’écoute est un témoignage de la pertinence de notre contenu et de l'attachement de nos auditeurs. Nous continuerons à nous adapter pour rester leur média de référence."