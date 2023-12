Le MAG 158 - Jean-Baptiste Bancaud : "Notre projet pour Africa Radio" Rédigé par Mathilde Hauvy le Mardi 26 Décembre 2023 à 08:30 | modifié le Mardi 26 Décembre 2023 à 08:30





Depuis cet été, Africa Radio est entrée dans le pôle radio du groupe La Manche Libre. Jean-Baptiste Bancaud, déjà directeur délégué de Tendance Ouest depuis 19 ans, assume la direction d’Africa Radio depuis le 1er juillet avec Maÿlis Leclerc de Sonis, directrice générale. Il répond à nos questions sur ce changement d’actionnariat, la vision et les projets du groupe pour Africa Radio.



LLPR - Pourquoi votre groupe s'est intéressé à Africa Radio ?

JBB - Au départ, c’est une histoire d’amitié entre Dominique Guihot, le directeur emblématique d’Africa Radio, et Benoît Leclerc de Sonis, à la tête d’un groupe de presse familial qui a plus de 80 ans. Dominique souhaitait passer la main et nous a proposé de prendre la suite. Comme lui, nous avons un véritable attachement à l’Afrique. Pour ma part, j’ai eu le bonheur d’y travailler durant deux ans. Deux années qui m’ont permis de constater la puissance créative à l’œuvre en Afrique de l’Ouest. L’histoire de cette radio nous a donné envie de nous engager, convaincus qu’il y a encore beaucoup de belles choses à faire. C’est une vraie chance de pouvoir retravailler le format d’Africa Radio et de lui donner un nouvel élan. Quand on est passionné, on ne peut qu’être enthousiaste à l’idée de mener un projet comme celui-là.

LLPR - Comment définir votre projet pour Africa Radio ?

JBB - La culture, et la musique en particulier, est la plus belle "passerelle" pour faire découvrir en France la richesse de ce continent multiple. Nous mettons en œuvre une radio qui s'adresse à tous et pas seulement à la diaspora. L'idée générale, c'est de mettre en avant, chaque jour, l'Afrique qui crée, qui produit, qui innove. L'Afrique a une capacité de création unique au monde, l'afrobeat par exemple est un genre musical très plébiscité et à l'actualité bouillonnante. Notre objectif est de devenir un maillon incontournable de cette nouvelle scène musicale africaine. Cependant, notre projet repose sur deux jambes : la musique et l'information. La France a besoin de médias porteurs de conciliation, voire de réconciliation, pour mieux "vivre ensemble". Africa Radio permet de porter cette ambition. "L'idée générale, c'est de mettre en avant l'Afrique qui crée, qui produit, qui innove." Jean-Baptiste Bancaud

JBB - Les transformations ont été assez radicales à la rentrée. Depuis le 4 septembre, nous avons totalement modifié le format musical avec notre programmateur Charles Douchy : plus resserré, il est moderne, dynamique, entraînant, composé des grandes voix de l’Afrique d’aujourd’hui et des icônes de la culture afro. Nous avons multiplié les rendez-vous d’information courts, réduit la durée des interviews quotidiennes avec deux rendez-vous forts à 7h45 et 17h. Les invités de 7h45 sont au cœur de l'actualité. Qu’elle soit politique, économique, sociétale, culturelle ou sportive. Les invités de 17h sont des artistes, des influenceurs, des créateurs… Tous ceux qui dynamisent la culture africaine en France et en Afrique passent derrière notre micro. Un nouvel habillage créé par la société Pure Jingles vient d’être terminé et livré. Il sera à l’antenne dans quelques jours. De nouvelles voix sont également venues enrichir l’équipe déjà présente. Nous voulons absolument garder les valeurs fondatrices d’Africa Radio en proposant un programme adapté au mode de consommation actuel de la radio.



LLPR - Quelles sont les autres évolutions à attendre ?

JBB - Depuis la reprise, nous avons travaillé sur les programmes et l’antenne, nos priorités. Mais nous allons travailler également à développer la notoriété de la marque. Une campagne de communication importante va être déclinée à partir du début d’année 2024. Un déménagement des studios historiques de la rue du faubourg Saint-Antoine à des studios dans le quartier de la Madeleine est également prévu courant 2024. Un travail important va être mené sur le volet digital, sur l’application notamment. Nous avons la chance dans le groupe d’avoir une agence dédiée au digital (La News Company) avec les compétences pour concevoir des sites et des applications sur mesure. Nous nous donnons encore quelques semaines pour installer la nouvelle version d’Africa Radio et affiner les changements que nous avons impulsés. Nous espérons recueillir les premiers fruits dès la fin de la saison, mais il faut savoir être patient lorsque l’on fait nos métiers. Dans tous les cas, nos priorités sont les programmes et l’antenne, car c’est par là que tout commence. "Un déménagement des studios historiques de la rue du faubourg Saint-Antoine à des studios dans le quartier de la Madeleine est également prévu courant 2024." Jean-Baptiste Bancaud

LLPR - Comment ces changements ont été accueillis par les salariés ?

JBB - Les salariés, très engagés, se sont montrés très motivés par notre projet, ouverts à la transformation, prêts à modifier les formats et les procédures de travail. L'équipe comprend que nous portons un nouveau regard sur Africa Radio tout en respectant les valeurs qu'elle porte et son histoire. Africa Radio embauchait cinq personnes en CDI et c'est toujours le cas, en revanche, nous avons réduit sensiblement le nombre de pigistes et de chroniqueurs. La mutualisation porte essentiellement sur les fonctions d'encadrement et les fonctions support : la direction, la programmation, l'administration, la communication… mais pas sur les animateurs et les journalistes.

JBB - Je ne donnerai pas de chiffres mais l’objectif est qu'Africa Radio soit autonome et ne dépende pas de Tendance Ouest. La situation d’Africa Radio est un peu tendue depuis l’épidémie de Covid-19, l’objectif est de lui permettre de retrouver rapidement une bonne santé économique. Et cela passera avant tout par une augmentation de l’audience. Tout repose sur l’audience. Le reste est du bavardage [sourire]. C’est un cercle vertueux et une équation simple : si les auditeurs sont au rendez-vous, alors mécaniquement les finances suivent. À nous de produire une antenne de qualité et d’attirer de nouveaux auditeurs. Notre premier objectif est de revenir rapidement à 100 000 auditeurs quotidiens et de poursuivre sans cesse le développement. "La situation d’Africa Radio est un peu tendue depuis l’épidémie de Covid-19, l’objectif est de lui permettre de retrouver rapidement une bonne santé économique." Jean-Baptiste Bancaud

LLPR - Africa Radio a aussi une partie africaine avec une fréquence à Abidjan. Est-ce que le groupe est également présent à ce niveau-là ?

JBB - La société africaine est reprise en majorité par les associés historiques, notamment Salif Traoré dit A'Salfo, leader du groupe Magic System et entrepreneur qui est devenu PDG d'Africa Radio à Abidjan (Côte d'Ivoire) en remplacement du fondateur Dominique Guihot. Mais nous restons bien sûr présents dans le tour de table, avec des échanges réguliers. La partie africaine évolue elle aussi, être présents là-bas nous permet d'avoir un lien concret entre la France et l'Afrique, une relation incarnée et active. Il y a aussi beaucoup d'ambition pour Africa Radio en Afrique et nous avons à cœur de participer à son développement. Nous devons être "la vitrine" de la vivacité du continent, une Afrique moderne, très loin des clichés réducteurs alimentés par la méconnaissance.

Une radio parisienne en FM Créée dans les années 80 en Afrique, elle émet à Paris depuis les années 90 sous le nom Africa no 1. En avril 2019, Africa no 1 change de nom et devient Africa Radio. Aujourd'hui, Africa Radio bénéficie de trois fréquences FM en Île-de-France et de 17 fréquences en DAB+, correspondant aux grandes villes de France (Lille, Lyon, Marseille, Nice, Strasbourg, Toulouse, etc.). Africa Radio, c'est également plusieurs webradios, une présence accrue sur les réseaux sociaux (Twitter, Instagram, Facebook) et les plateformes. Portée par son slogan “Rhythm and News”, elle propose une immersion totale dans la culture, la musique et l'information africaine.

