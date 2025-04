La 5G continue de s'étendre en France

L’observatoire de l’ANFR dresse un état des lieux précis de l’avancée des infrastructures mobiles en France. Au début avril, le pays comptait 70 196 sites de réseaux mobiles autorisés toutes générations confondues. Concernant la 5G, 42 625 sites sont déclarés comme techniquement opérationnels. La majorité des activations s’appuie sur des sites préexistants, déjà utilisés pour la 2G, 3G ou 4G, seuls 12 sites étant exclusivement consacrés à la 5G. Le déploiement de la 5G repose sur quatre bandes de fréquences : 700 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz et 3.5 GHz. La bande des 3,5 GHz est celle qui concentre le plus de sites autorisés, avec 34 435 installations, devant la bande 700 MHz qui en compte 33 338. Bien que certains sites soient mutualisés entre opérateurs, plus de 84% des sites autorisés sont déclarés techniquement opérationnels, selon les déclarations des opérateurs.