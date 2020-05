Covid-19 : 400 000 £ pour les radios au Royaume-Uni

Le 29 avril dernier, le gouvernement a annoncé que ce fonds de 400 000 £ pour la radio communautaire administré par l'Ofcom sera utilisé pour servir de "bouée de sauvetage aux stations de radio les plus durement touchées par le coronavirus".

"Les stations communautaires à travers le pays aident les gens à traverser la pandémie avec des nouvelles, des divertissements et à travers leur rôle de coordination des réseaux de bénévoles. Nous reconnaissons les difficultés auxquelles elles sont confrontées et nous débloquons des fonds d'urgence pour les aider à continuer d'offrir des programmes et des services aux communautés qu'ils desservent" a expliqué le ministre John Whittingdale.

Les prix seront déterminés par le comité indépendant du Fonds de la radio communautaire. L'Ofcom fournira des conseils sur la manière dont les stations de radio peuvent soumissionner un financement.