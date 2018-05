Coup d'envoi des Casablanca Broadcast Days

Pendant deux jours, de 09h30 à 17h00, les professionnels marocains de la radio auront la possibilité d'assister à de nombreux ateliers concernant les évolutions et les spécificités de services et de produits dans les domaines de la diffusion par satellite, de la virtualisation des systèmes d'automation ou encore découvrir des nouveaux outils de reportage. Parallèlement, ces "Casablanca Broadcast Days" permettront aussi de mettre en avant les thématiques commerciales et marketing adaptées aux radios sur le développement d'un contenu digital rentable ou sur l’évolution des méthodes commerciales.Les "Casablanca Broadcast Days" sont organisés par PHF Com, entreprises bien connue en France et au Maroc, dirigée par Pascal Hilaire. Inscriptions : ICI