Séisme au Maroc : France Médias Monde solidaire

Depuis le 9 septembre, les rédactions de France Médias Monde proposent en français et langues étrangères, particulièrement en arabe sur France 24 et MCD, une couverture en continu des événements au travers d’éditions spéciales (matinales sur RFI et MCD, en soirée sur France 24), magazines, reportages et entretiens. Les envoyés spéciaux de France 24 Tarek Kai (Fr), Abdallah Malkawi (Ar), Luke Shrago (Ang), de MCD Charif Bibi et Samira Ounabi, et de RFI David Baché, Mounia Daoudi, Guillaume Thibault et Julien Boileau, et les correspondants Jean-Marie Lemaire (France 24), Jalal Al Makfi et Rachid Benzakour (MCD), et Seddik Khalfi (RFI – Radio France) interviennent en continu dans les éditions d’information et proposent des reportages sur les conséquences du séisme...